شكرا لقرائتكم خبر عن أدى فريضة الحج قبل 3 سنوات.. من هو الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استشهد المقدم محمد فوزي الحوفي، ضابط قطاع الأمن الوطني، مساء الثلاثاء، في تبادل إطلاق نيران مع مجموعة إرهابية في عزبة شاهين بالأميرية.
«الحوفي» خريج دفعة 2004، وأحد أكفا ضابط قطاع الأمن الوطني،، وكانت مهمته ملاحقة العناصر الإرهابية وتنفيذ تكليفات وقرارات النيابة بالضبط والإحضار.
وسبق تعرض «الحوفي» للإصابة أثناء ملاحقة عنصر إرهابي في الوراق بشارع التل. وقال زملاؤه إن الشهيد قدم روحه لإحباط مخطط كان يستهدف الوطن والدولة المصرية، وأنه أدى فريضة الحج عام 2017.
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