شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينعى الشهيد محمد الحوفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى مجلس الوزراء شهيد الوطن المقدم محمد الحوفى، الذي استشهد اليوم جراء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب، لوكر إرهابى بمنطقة الأميرية، بمحافظة القاهرة.

وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسرة الشهيدة، ولرجال وزارة الداخلية، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن، وأبنائه، ويثبتون يوما بعد يوم، أنهم درع حماية الأمن الداخلى، وحائط صد في مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار.

كما عبر مجلس الوزراء عن خالص الدعاء بالشفاء العاجل، لزملاء الشهيد الذين أصيبوا في هذه الملحمة الفدائية، للقضاء على هذه الخلية الإرهابية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,350

تعافي 514

وفيات 178

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