شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: غلق الشواطئ والمتنزهات في جميع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تواصلت مع المحافظين وأكدت على غلق الشواطئ الساحلية والمتنزهات العامة بشكل كامل في جميع محافظات الجمهورية، بالتزامن مع أعياد شم النسيم.

وتابع «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن مسؤولية إغلاق الشواطئ بالقرى السياحية هي مسؤولية إدارة هذه القرى، لافتًا إلى أن بعض الفنادق شهدت حجوزات خلال الفترة الماضية، فقامت الوزارة بإلغاء هذه الحجوزات.

وتابع: «نرجو من أهالينا في مصر الحفاظ على نفسهم من أي تجمعات أو أي اختلاط، لاحتواء فيروس كورونا، خاصة خلال الـ10 أيام المقبلة».