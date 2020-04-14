شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: حربنا ضد الإرهاب أطول من الحرب مع فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رجال الشرطة قادرون على دحر الإرهاب وتطهير هذه البؤر من العناصر الإجرامية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حربنا على الإرهاب أطول من حربنا على فيروس كورونا.

وأوضح أن هذه الفئة لا يمكن التعايش معها لأنهم يعاودوا نشر مرضهم الفكري عندما تمكنوا من هذا.

وتسائل، هل هناك بني أدم مسالم يملك هذه الأسلحة والمعدات في منطقة مأهولة بالسكان مثل الأميرية؟، متابعا هذه فئات يجب ألا تكون موجودة على ارض مصر