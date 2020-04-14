شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: 70 مليون مستفيد من دعم الخبز.. وحذف 10 ملايين «غير مستحق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، 70 مليون مستفيد من دعم الخبز، وتم حذف 10 ملايين شخص لا يستحقون دعم الخبر بقيمة 5 مليارات.

وطالب خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، المزارعين بعدم حصاد القمح مبكرا، مؤكدا، لن نستلم قمح رطوبته أكثر من 13 %.

وأوضح أن تم استثناء كل سيارات نقل القمح من قرار الحظر، وأكد أن مواعيد استلام القمح من المزارعين في رمضان تبدأ من التاسعة صباحا إلى الرابعة مساءً، وتستأنف بعد الفطار لتبدأ من الثامنة والنصف مساء وحتى الثانية عشر صباحا.وأردف، لم يعد هناك استخدام للصوامع الترابية، متابعا، كانت هناك طفرة في إنشاء الصوامع الحديثة منذ 2014 وتم إنشاء 50 صومعة تستوعب 3.5 مليون طن قمح، يتم التخزين فيها لمدة 18 شهرا دون أن يتأثر القمح. ولفت إلى أنه سيتم العمل لاستلام القمح في 453 موقع على مستوى الجمهورية .