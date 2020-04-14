شكرا لقرائتكم خبر عن إرهاب يتجدد ووباء يتفشى.. يوم حزين في مصر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاشت مصر يومًا حزينًا، الثلاثاء، بعد تجدد الحوادث الإرهابية في القاهرة، واستشهاد ضابط وإصابة آخر وفردي شرطة بقطاع الأمن الوطني، وتسجيل أعلى معدل يومي للوضع الوبائي لفيروس كورونا «كوفيد 19».

في منطقة الأميرية بالقاهرة، وقرب الساعة الخامسة مساء، أطلقت قوات الأمن تحذيرًا عاجلًا للسكان بعدم الاقتراب من النوافذ أو الأبواب، والاحتماء في الأماكن المغلقة بسبب تبادل إطلاق نار بين القوات وعناصر إرهابية.

وقبلها بدقائق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد 19» ووفاة 14 حالة جديدة، في أعلى حصيلة يومية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 2350 حالة، بينهم 178 وفاة.

أحداث الأميرية أسفرت عن تصفية جميع العناصر الإرهابية، بعد أن تمكنت القوات من اقتحام وكرها في أحد الشقق السكنية، واستشهد ضابط بجهاز الأمن الوطني نتيجة الاشتباكات وتبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة، وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث، فيما نعى أسامة هيكل، وزير الإعلام، الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي.

ومطلع أغسطس الماضي، شهد المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة فاجعة أسفرت عن مقتل 23 وإصابة 46 آخرين، بعد حادث انفجار إرهابي نتج عن تصادم سيارة محملة بكمية كبيرة من المتفجرات.

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