شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء «صداع الأسواق» لمواجهة «خطر كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية جهودها لوضع حد لاستمرار الاسواق والتجمعات، بوصفها الصداع المزمن والبيئة الخصبة لانتشار فيروس كورونا، من خلال خطوات إيجابية لمنعها نهائيًا أو من خلال حملات لفضها خلال الفترة الحالية حفاظًا على الصحة العامة.

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الداخلية لإيقاف العمل بسوق الخميس بحى المطرية وإغلاقه بصورة نهائية، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع تجمعات المواطنين خاصة فى الأسواق العشوائية للحفاظ على صحة وسلامة المترددين عليها، وكذا الباعة المتواجدون بها.

ويأتى القرار لما كان تسببه السوق من التلوث البصرى والسمعى والبيئى للمنطقة المحيطة بها، خاصة أمام مبنى مستشفى المطرية بسبب تراكم القمامة وكثرة الإشغالات، وكذا إعاقة ما تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أعمال إنشائية حالياً بالمنطقة وإقامة عدد من الكبارى والمحاور الجديدة والتنسيق الحضارى للمنطقة بالكامل.

وقال «شعراوى»، فى تصريحات صحفية، إنه تواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لبحث تخصيص ٨٢٢ باكية و٣٠٠ محل، بمساحات مختلفة فى أحد المبانى التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية، والتى تبعد عن موقع السوق القديم بمسافة ٢ كيلومتر لنقل الباعة الذين كانوا يتواجدون بسوق الخميس.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لتقدير القيمة الإيجارية المقترحة للباكيات والمحال الجديدة والتنسيق مع وزارة الأوقاف فى هذا الشأن والاتفاق على أسعار مناسبة ومراعاة الباعة وحسب مساحة وموقع المحل والباكيات، خاصة وأن الحكومة تسعى لنقل الباعة لسوق نموذجية وحضارية جديدة تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

فى السياق ذاته تفقد اللواء محمود شعراوى، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المبنى التابع لهيئة الأوقاف المصرية، حيث استمع شعراوى وعبدالعال إلى عرض من المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية حول مكونات المبنى والمساحات الخاصة بالباكيات والمحال المقترح نقل الباعة إليها، وكذا بعض الشقق الموجودة فى نفس المبنى والمخصصة كورش صغيرة.

ووجه «شعراوى» باستكمال بعض الاعمال الإنشائية فى المبنى بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وذلك خلال شهر ليكون جاهزاً للتخصيص للباعة الراغبين فى الانتقال واستئجار محل أو باكية به، وطالب بحصر أعداد الباعة الراغبين فى الحصول على محل وباكية فى الموقع الجديد بالتنسيق مع هيئة الأوقاف بعد إعداد عقود إيجار موحدة تتضمن مبالغ مالية للصيانة، مشيرا إلى وجود قطعة أرض على مساحة 5 أفدنة بالقرب من المبنى سيتم إقامة جراح سطحى للسيارات عليها للمترددين على السوق الجديدة والمناطق المحيطة، وذلك فى إطار حرص الوزارة والمحافظة على التيسير على المواطنين فى تحركهم اليومى بالمنطقة وعدم حدوث أى تكدسات مرورية.

وأشاد شعراوى بالجهود الكبيرة التى تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إنشاء عدد من الكبارى والمحاور المرورية الجديدة بحى المطرية وعدد من الأحياء بمحافظة القاهرة ورفع كفاءة شوارع العاصمة والتنسيق الحضارى لمنطقة سوق الخميس بالمطرية والتطوير الذى تشهده المنطقة بالكامل خلال الفترة الحالية.

وشدد على ضرورة الاستمرار فى تحسين مستوى كافة الخدمات التى تقدم للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولاً بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكاواهم وحلها بصورة سريعة وخاصة التى تخص إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه أشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتطوير المنطقة المحيطة بالمبنى الجديد حتى يتم نقل الباعة إلى موقع أكثر أماناً مع توفير كافة الخدمات وتطوير المداخل والمخارج ورفع كفاءتها.

وفى الإسكندرية، شهدت أسواق المحافظة بمعظم الأحياء زحاما شديدا وإقبالا كثيفا من المواطنين على عمليات الشراء دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار الفيروس، وأرجع تجار الزحام بسبب اقتراب اعياد الاقباط وشم النسيم.

ورصدت «المصرى اليوم» تكدس المواطنين بسوق الميدان فى منطقة المنشية والتى تعد من أشهر أسواق المدينة وسط إقبال ملحوظ على شراء الخضر والأسماك واللحوم.

وقال فؤاد شعراوى، تاجر أسماك، إن الزحام معتاد فى ذلك التوقيت من كل عام بسبب موسم أعياد الأقباط وشم النسيم واقتراب حلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أن معظم الباعة والتجار يقدمون أسعارا معقولة للمستهلكين بسبب توافر السلع بكافة أنواعها، وأصبح لدى المستهلك أن يختار احتياجاته بين الأسماك واللحوم أو الدواجن.

اما فى منطقة وسط المدينة فلا يوجد موطئ قدم بسوق باب عمر باشا بعد أن تفترس الباعة الجائلين معظم الشوارع المحيطة بالسوق رغم جهود المحافظة فى إزالتهم أكثر من مرة.

وفى سياق متصل واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، وبالتنسبق مع الأحياء وشرطة المرافق إزالة الأسواق الشعبية، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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كان المحافظ اللواء محمد الشريف أصدر قرارا بإلغاء الأسواق الشعبية والأسبوعية بأحياء وقرى المحافظة، وأسفرت الحملات عن إزالة أسواق قريتى «اليمن وأبوبكر»، فى منطقة العامرية.

فيما أوضحت المهندسة سحر شعبان، رئس حى شرق الإسكندرية، أنه تم فض سوق خورشيد، وإزالة الإشغالات بمحيط شارع المزلقان، لافتة إلى أن الحملة تحفظت على كافة الإشغالات والمخالفات التى تتعدى على حرم الطريق وإيداعها بمخازن شرطة المرافق.

وأشارت إلى أنه تم فض سوق شارع القاهرة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لعدم السماح لإقامة مثل هذه الاسواق.

وفى الشرقية، واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة حملاتها اليومية لفض الأسواق والسويقات العشوائية لمنع تجمعات‫ المواطنين، فى إطار تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا. ‬

وقاد المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز مدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومسؤولى قسم الإشغالات، حملة مكبرة تمكنت من فض ٣ أسواق بقرى شيبة والعصلوجى وغزالة الخيس بالشوبك، وأثناء مرور رئيس المدينة تلاحظ وجود تجمع بمطعم فول وطعمية يعمل بالصالة الداخلية للمطعم مخالفا قرارات الدولة، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وقامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بفض إحدى الأسواق بقرية أبوبرى التابعة للوحدة المحلية بصافور، للحد من التجمعات تجنبا لتفشى العدوى بين المواطنين، وتم التعامل مع الباعة برفع كافة الإشغالات والفاكهة والخضار وإخلاء المكان تماما من الباعة والمواطنين، وتم التنبيه على الباعة والمواطنين بضرورة الاستجابة لقرارات الدولة حرصا منها على سلامتهم.

وتوجهت الحملة لفض سوق بقرية صافور وتم إخلاء المنطقة تماما والتنبيه على الباعة والمواطنين بضرورة الاستجابة لقرارات الدولة والالتزام بأوقات حظر التجوال وأنه سيتم تنفيذ العقوبة فى حالة المخالفة.

ومن جانبه، أكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تكثيف أعمال تطهير الشوارع والميادين والأسواق والمنشآت الحكومية والخدمية.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا فى الضرورة وعدم التجمع فى الأسواق والسويقات لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، لافتاً إلى أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة حرصاً على صحة وسلامه المواطنين من الإصابة بالفيروسات.