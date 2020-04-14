شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «الكورونا».. تامر أمين و«الخدمات الإخبارية» في رمضان على قناة النهار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس شبكة تليفزيون النهار، إنه بجانب عرض الأعمال الدرامية المعلن عنها لقناة النهار في رمضان، يستمر الإعلامي تامر أمين في تقديم برنامجه «آخر النهار»، ويشاركه التقديم داليا أبوعميرة، بحيث يذاع البرنامج يوميا، مقسم من الإثنين إلى الخميس، تقديم تامر أمين، بينما من الجمعة إلى الأحد تقديم داليا أبوعميرة.

وأضاف «الليثي» في تصريحات، أن استمرار تقديم البرنامج في شهر رمضان، يأتي في إطار الأحداث الراهنة والمستجدات فيما يتعلق بتغطية انتشار فيروس كورونا، كما أكد «الليثي» على استمرار الخدمات الإخبارية بالقناة من مواجيز إخبارية.