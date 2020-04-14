شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية، برئاسة أحمد القرنشاوى، من ضبط محاولة تهريب كمية من الشماريخ والألعاب النارية المحظور إستيرادها طبقا الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته والتعليمات الأمنية ولخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام.

وبناءا على مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من إدارة الفحص بالأشعة وإدارة الحركة بالإشتباه في مشمول حاوية 40 قدم رقم YMLU 855372/ 6 قادمة من هونج كونج ومقيدة تحت رقم مهمل ٤٥٣ لسنة ٢٠٢٠ بإسم شركة «م. ا .ل» والصنف طبقا للمستندات لفات ورق بوزن ٢١ طن.

تم العرض على جهاز الفحص بأشعة «إكس راي»، وتم تشكيل لجنة مشتركة، فتبين وجود 527 طرد شماريخ وألعاب نارية متنوعة بوزن 19 طنا و400 كيلو جرام.

قرر حسام حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.