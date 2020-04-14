شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة اقتحام الشرطة لمكان اختباء الإرهابيين في «واقعة الأميرية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر أمنية تفاصيل واقعة الأميرية التي حدثت مساء اليوم الثلاثاء، وقالت المصادر إن الواقعة بدأت في حدود الساعة ٥ مساء وتم دعم قوات الأمن في المنطقة بضباط من العمليات الخاصة، ثم بقوات من مكافحة الإرهاب في الداخلية، وأنه تم السيطرة على الموقف والسيطرة على المبنى الذي يحتمي به الإرهابين.

وأفادت التحريات الأولية إلى أنه تم إحباط مخطط من الجماعات الإرهابية يستهدف تنفيد عمليات عدائية ضد الدولة المصرية، ومشطت قوات مكافحة الإرهاب والأمن المنطقة، وأسفرت الواقعة عن استشهاد المقدم محمد فوزي، وإصابة ضابط آخر، والقضاء على المجموعة الإرهابية التي اختبأت في أحد العمارات بالمنطقة. وكانت قوات الشرطة قد ناشدت المواطنين عبر مكبرات الصوت بالاختباء في الأماكن المغلقة وعدم الاقتراب من النوافذ.