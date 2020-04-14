شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بإجراء تحقيق عاجل في «واقعة الأميرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بإجراء تحقيق عاجل في واقعة الأميرية. وقد انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,350

تعافي 514

وفيات 178

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