شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق رسمي على «واقعة الأميرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ببالغ الحزن والأسي الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي بالأمن الوطني والذي استشهد إثر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية تحتمي بأحد الأبنية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، والتي انتهت بتصفية جميع عناصر الخلية الإرهابية. وقدم «هيكل» باسمه وباسم وزارة الدولة للإعلام خالص التعازي لأسرة الشهيد الكريمة، سائلًا الله أن يمنحهم الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,350

تعافي 514

وفيات 178

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق رسمي على «واقعة الأميرية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.