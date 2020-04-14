شكرا لقرائتكم خبر عن «صفط تراب».. مشاهد من قرية تحت العزل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوالى ضربات فيروس كورونا المستجد فى كل الاتجاهات.. فلم تكد تتعافى قرية الهياتم بمحافظة الغربية ويفرح أهلها بتعافيهم من الإصابات التى لحقت بأبنائهم، والتى جعلت وزارة الصحة والأجهزة التنفيذية تضعها تحت العزل الصحى التام فترة ١٤ يومًا لا يدخل أو يخرج من القرية أى مواطن، حتى تفاجأت المحافظة وأجهزة وزارة الصحة بإصابات جديدة أودت بوفاة مواطن وإصابة ١٨ بفيروس كورونا المستجد بقرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى، الأمر الذي دفع الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إلى وضع القرية تحت الحجر، وإرسال فريق طبى متخصص للكشف على أهالى القرية وأخذ عينات من أسر المشتبه فى إصابتهم، للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه.

عزل صحي بقرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة بالغربية بعد ظهور 18 إصابة بفيروس كورونا المستجد

عزل صحي بقرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة بالغربية بعد ظهور 18 إصابة بفيروس كورونا المستجد

البؤرة الجديدة ظهرت بعد وفاة سيدة مسنة بعد إصابتها بالفيروس، والذى انتقل إليها من أحد أهالى القرية، ثم انتقل إلى أفراد أسرتها بالكامل.

توالى الإصابات بالمحافظة جعل اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة، يمنح جميع العاملين بالمصالح الحكومية من أبناء قرية صفط تراب سواء داخل القرية أو خارجها إجازة للحد من انتشار الفيروس.

عدسة «المصرى اليوم» قامت بجولة داخل القرية رصدت خلالها بالصور إجراءات العزل وتفاعل الناس معها والتزام المواطنين، وتفهمهم لإجراءات العزل للحد من انتشار فيروس كورونا.