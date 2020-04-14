شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سبب ارتفاع أرقام كورونا.. أيهما أخطر كوفيد 19 أم الإيدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البيان اليومى لوزارة الصحة حول إصابات فيروس كورونا عن تسجيل مصر لأعلى معدل إصابات يومى بواقع 6.7 %، بينما قفز معدل الحالات المصابة التى تحولت نتائج عيناتها من إيجابي إلى سلبى لــ 29 % ليكون بذلك أعلي معدل منذ بدء الأزمة حتي الآن فيما بلغ معدل الوفيات الكلي 7.5 % وبلع معدل الزيادة اليومية في الوفيات لــ 7.8 % في حين بلع معدل التعافي والخروج من مستشفيات العزل 23 % .

وقالت بيانات وزارة الصحة والسكان أنه تم إعداد إحصاء للمقارنة بين مصر وبعض دول العالم، وتبين من خلال ذلك الإحصاء أن معدل الحالات الإيجابية في مصر لكل مليون نسمة يبلغ 21 حالة فقط، فيما يبلغ معدل الوفيات في مصر، لكل مليون نسمة، حالتين فقط.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة تم تحويل240 حالة من الحالات البسيطة إلى مراكز الشباب والفنادق والمدن الجامعية، فيما تماثلت للشفاء 21 حالة أخرى، موضحة ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بتجهيز هذه المقار، وإتاحة كافة المستلزمات الطبية للتعامل مع الحالات التى تم تحويلها إليها.

وأضافت البيانات: مرفق الإسعاف قام بتسيير نحو 4000 خدمة نقل إسعافى حتى الآن ما بين نقل حالات الإشتباه وحالات إيجابية وتحويل بين مستشفيات العزل، وذلك من خلال أكثر من 500 سيارة إسعافية تم الدفع بها لنقل الحالات، وأكثر من 2200 مسعف وسائق مشارك في تقديم خدمات النقل الإسعافي، هذا إلى جانب أكثر من 820 فردا للدعم اللوجستى ( توفير مستلزمات – اتصالات – ميكانيكا سيارات – تجهيزات طبية - تحليل بيانات – إعداد تقارير .

وحول الفرق بين فيروس الإيدز وفيروس كورونا فإن الفيروسين ليس لهما علاج حتي الآن، ومع ذلك مصابين الإيدز يتعايشون مع المرض بشكل طبيعي رغم أن الإصابات السنوية تتخطى مليون و700 ألف حالة فى حين توفي بالمرض منذ عام 1981 وحتي الآن 32 مليون نسمة ونجح العلم فى ولادة أطفال لامهات مصابين بفيروس الإيدز بدون إصابة أجنتهم .

والوقاية من فيروس الكورونا تتم بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية فى حين أن أعراض الإيدز كبيرة وصعبة مثل نقصان الوزن والالتهابات المتكررة والإصابة بالأورام بينما كوفيد19 أعراضه أقل خطورة طالما كانت الحالة لا تعانى من أمراض مزمنة.

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