شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: دعم الخبز سنويا 53.5 مليار سنويا.. والرغيف بيكلف الدولة 62 قرشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى تم إثارته على مدار سنوات ماضية، وعندما ننظر سنجد إلى أن الدعم النقدى أكثر كفاءة مع توفير السلع المطلوبة.

وتابع وزير التموين، أن الدعم العينى أقل كفاءة، لأنه خلال إنتاج هذا الدعم يتم فيه إهدار، والدعم النقدى يرتبط بالتضخم، وتم العرض على الرئيس، وكان الترجيح أننا ننتظر شوية مع تدقيق البيانات.

وأضاف الوزير خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن 70 مليون مواطن مستفيد من الخبز المدعم، وأن تكلفة رغيف الخبز 62.5 قرش، والمواطن بيحصل عليه بـ5 قروش.

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واستكمل، أنه يتم إنتاج من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميا وأن تكلفة الخبز المدعم 53.5 مليار جنيه سنويا والسلع التموينية بـ 37.5 مليار جنيه، وأن متوسط استهلاك القاهرة من الخبز أقل من المنيا.