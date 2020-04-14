شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإعلام ينعى المقدم محمد فوزى شهيد أحداث الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ببالغ الحزن والأسي الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي بالأمن الوطني، والذي استشهد إثر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية تحتمى بأحد الأبنية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، والتي انتهت بتصفية جميع عناصر الخلية الإرهابية. وقدم أسامة هيكل باسمه وباسم وزارة الدولة للإعلام بخالص التعازى لأسرة الشهيد الكريمة، سائلًا الله أن يمنحهم الصبر والسلوان. وكان قد نجحت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، في القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية. وأفادت أنباء عن استشهاد ضباطى أمن وطنى في تبادل إطلاق النار بين القوات والعناصر المتطرفة، أحدهما المقدم محمد فوزى الحوفي أثناء الموجهه مع العناصر الإرهابية في الأميرية.

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