شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: الاتفاق مع وزارة الزراعة لاستيراد 20 ألف طن دواجن مجمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة لاستيراد ما يقرب من 20 ألف طن دواجن مجمدة وتم استيراد 10 آلاف طن وأن الاحتياطى يكفى 6 أشهر، كما يوجد كميات كبيرة من الدواجن الحية، وكذلك يوجد تعاقدات مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عاى اللحوم الطازجة تكفى حتى ديسمبر المقبل قائلا::" حميع السلع متوفرة ولا يوجد نقص فى أى سلعة".

وأضاف الوزير خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن ما يتم إنتاجه من المكرونة داخل مصر أكثر من الاستهلاك المطلوب، ويتم تصدير منها ولدينا احتياطي 4.5 شهر، وفيما يتعلق باللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة، فإنه يوجد لدى وزارة التموين تعاقدات مع العديد من الجهات، ومنها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويوجد إمداد مستمر بالنسبة للحوم الطازجة والدواجن المجمدة تصل إلى ١١-١٢ شهرا .

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وتابع وزير التموين، أنه يتم طرح اللحوم البرازيلي الطازجة بسعر 90 جنيها، السوداني الطازجة 85 جنيها، الدواجن المجمدة 37 جنيها، واللحوم المجمدة 63 جنيها ويوجد احتياطي من اللحوم المجمدة يكفي 4.5 شهر.