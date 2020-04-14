شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: كل السلع متوفرة ولو المواطن دخل أى مكان ووجد الرف فاضى يتصل على 19588 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه قبل توليه حقيبة الوزارة فى إبريل عام 2017 وجه بتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية وتم توفير 1.7 مليار دولار من وقتها لرفع مستوى المخزون وأن الاحتياطي الاستراتيجي لدى الوزارة يكفى لعدة شهور، وخاصة السلع الأساسية، وأن الحد الأدنى لأى سلعة لا يقل عن 3 شهور، وان القمح يكفي 3 شهور، وسيبدأ غدا موسم توريد القمح المحلي ومستهدف توريد 3.6 مليون طن، وهي كمية تكفي 4.5 شهر بالإضافة الي الاحتياطي الحالي من القمح 3 شهور، إذن لدينا قمح يكفي البلاد من 7 إلى 8 شهور، كما أن القيادة السياسية وجهت بزيادة المخزون من القمح المستورد خلال موسم التوريد المحلي، حيث سيتم استيراد ٨٠٠ ألف طن.



وبالنسبة إلى السكر أشار الوزير إلى أن لدينا احتياطي يكفي 5.7 شهر، كما بدأ موسم توريد قصب وبنجر السكر، وعملية التوريد مستمرة حتي يونيه 2020، والاحتياطي المتواجد، بالإضافة إلي الكميات الموردة تصل بالاحتياطي إلي ١٠-١١ شهرا، وبالنسبة للأرز لدينا احتياطي داخل مصر اكثر من الاستهلاك المطلوب، ولدى وزارة التموين كميات وتعاقدات تصل إلي 4.5 شهر كما سيبدأ موسم توريد الأرز المحلي منتصف سبتمبر ٢٠٢٠ قائلا:" لو أى مواطن دخل فى أى مكان ووجد الرف فاضى يتصل على رقم 19588 حيث إن هناك مخزون من كافة السلع واللحوم والدواجن.

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وتعليقا على حادث الإرهاب، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن ما نشاهده من فيروس الإرهاب أخطر على مصر من فيروس كورونا، وأنه لا بد من وجود رؤية حقيقية حتى لا نسمح لدخول الإرهاب بيننا، وأن حربنا ضد الإرهاب اعتقد أنها ستكون أطول من الحرب ضد كورونا.



وأضاف الوزير، أن رجال الشرطة البواسل قادرة على دحر الإرهاب لافتا الى أن مثل هؤلاء لا يمكن أن يعيشو مع المجتمع مهما حاولوا.

