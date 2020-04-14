صور.. وزير النقل يشهد إطلاق مبادرة توزيع 400 ألف كمامة طبية مجانا على ركاب المترو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل إطلاق مبادرة عدد من رجال الإعمال المصريين لتوزيع 400 ألف كمامة مجانا على ركاب المترو في إطار الحرص على إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في كافة قطاعات وهيئات الوزارة ووسائل المواصلات العامة، وإنطلاقا من تشجيع كافة المبادرات الوطنية التي تخدم المواطن المصرى وتحقق الأمن والسلامة له.
وشهد اليوم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق قبل حظر التجوال بقليل بدء مبادرة عدد من رجال الأعمال المصريين الوطنيين لتوزيع 400 ألف كمامة طبية مجانا على ركاب مترو الأنفاق، وتأتي المبادرة في إطار الحرص على التكاتف مع جهود الدولة المصرية للتصدي لمواجهة فيروس كورونا، حيث شهد الوزير توزيع الكمامات على عدد كبير من الركاب سواء داخل المحطة أو في عدد من القطارات وكذلك تركيب أجهزة لتعقيم الايدي في كافة انحاء المحطة.
وثمن الوزير هذه المبادرة مشيرا إلى أن رجال مصر الوطنين دائما في خدمة المواطن المصري داعيا المواطنين بارتداء الكمامات وخاصة في وسائل المواصلات مشيرا إلى أنه يتابع على مدار الساعة تطهير وتعقيم محطات وقطارات مترو الأنفاق . لافتا إلى تكثيف أعمال التطهير والتعقيم خاصة مع تزايد عدد الركاب خلال الأيام الماضية والتي زاد فيها عدد ركاب مترو الأنفاق يوميا عن مليون راكب، مشيرا إلى أن تعليمات القيادة السياسية دائما ترتكز على صحة وسلامة المواطن المصري.
كما اطمئن وزير النقل على انتظام حركة تشغيل المترو واتخاذ كافة التدابير التي تسهل تنقل الركاب مؤكدا أنه تعليماته واضحة لقيادات مترو الأنفاق في استمرار الدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب واستمرار التنسيق مع وزارة الداخلية لوصول أخر قطارات الخطوط الثلاثة بعد توقيت الحظر خاصة بعد أن قامت الشركة بتعديل مواعيد قطارات المترو بالخطوط الثلاثة بدءً من الخميس الموافق 9 ابريل 2020 لتتناسب مع قرار تعديل توقيت الحظر والصادر من مجلس الوزراء حيث يقوم أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً ، كما أن موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً وأخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءا ومن العتبة 19.45 مساءا.
بعدها توجه الوزير إلى محطة مصر للسكك الحديدية للإطمئنان على إجراءات تطهير وتعقيم المحطة حيث وجه الوزير قيادات السكة الحديد باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات على مدار الساعة وبعد انتهاء مدة التشغيل اليومي والمحافظة الدائمة على مستوى متميز من النظافة داخل القطارات وفي المحطات واستمرار بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.
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