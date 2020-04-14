شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الجامعات.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، «الأعلى للجامعات» يحسم مصيرها السبت المقبل.. سيناريوهات امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الجامعات.. مصادر: اتجاه للتأجيل لما بعد 30 مايو.. وضع أكثر من نموذج اختبار.. وتوزيع الطلاب بأعداد قليلة داخل القاعات. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ الأمل في الغربية والقليوبية لهزيمة ـ الأمل في الغربية والقليوبية لهزيمة كورونا .. فرحة في "الهياتم" بعد رفع العزل.. الأهالى: الحظر ساعد على تكاتف الجميع.. الاحتفال بخروج أكبر متعافٍ من كورونا عمره 88 عاما فى قها.. واستمرار تعقيم القرية وتطهير المساجد والمصالح الحكومية ـ «الأعلى للجامعات» يحسم مصيرها السبت المقبل.. سيناريوهات امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الجامعات.. مصادر: اتجاه للتأجيل لما بعد 30 مايو.. وضع أكثر من نموذج اختبار.. وتوزيع الطلاب بأعداد قليلة داخل القاعات Advertisements ـ لجين شومان: وجود أبى يؤذينا.. فضيحة الكومبارس الهارب محمد شومان على لسان ابنته ـ لجين شومان: وجود أبى يؤذينا.. فضيحة الكومبارس الهارب محمد شومان على لسان ابنته ـ السيسى يجتمع بوزير الدفاع وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.. الاجتماع استعرض جهود القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة لدعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والملفات ذات الصلة بالأمن القومى ومهام القوات على جميع المهام الاستراتيجية ـ رئيس الوزراء يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية فى جولة بمصانع 6 أكتوبر.. «مدبولى»: عمال مصر يحملون مسؤولية دوران عجلة الإنتاج.. وتحركات العاملين بالمصانع مستثناة من قرار الحظر ـ رئيس الوزراء يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية فى جولة بمصانع 6 أكتوبر.. «مدبولى»: عمال مصر يحملون مسؤولية دوران عجلة الإنتاج.. وتحركات العاملين بالمصانع مستثناة من قرار الحظر ـ «الإفتاء» ترخص للأطباء والتمريض بالإفطار فى شهر رمضان.. «علام» يدعو المعتمرين للتبرع بتكلفة الرحلات المؤجلة.. ويؤكد: الصوم يقوى المناعة ـ توقعات باستلام 3.6 مليون طن.. اليوم.. بدء استلام محصول القمح المحلى من المزارعين ـ توقعات باستلام 3.6 مليون طن.. اليوم.. بدء استلام محصول القمح المحلى من المزارعين



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيناريوهات امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الجامعات.. غدا بـ"الخليج 365" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.