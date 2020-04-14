شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يشارك فى أول اجتماع وزارى بمنظمة السياحة العالمية عبر الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عصر اليوم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في أول اجتماع وزاري لوزراء السياحة بمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) عبر الفيديو كونفرانس. شارك بالاجتماع غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة والسفير ماجد مصلح المشرف العالم على ادارة العلاقات الخارجية بالوزارة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الدول والحكومات لتخفيف الأعباء الاقتصادية والتبعات السلبية على القطاع السياحي من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بالاضافة إلى تبادل الآراء حول الحلول المختلفة لعمل خطط مستقبلية للنهوض بالقطاع السياحي بعد التعافي من الأزمة. وساد توافق خلال الاجتماع حول أن أولى مراحل الخروج من الأزمة تكمن في الاعتماد علي السياحة الداخلية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على القطاع مع اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية صارمة.

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كما دعا المتحدثون إلى ضرورة إيلاء أهمية بالغة للحفاظ على الصحة العامة للسائحين والعاملين في قطاع السياحة وضرورة الاستعداد بمزيد من الدعم المالي للقطاع خاصة الشركات الصغيرة والفئات الأكثر ضعفا، كما دعا المتحدثون إلى أهمية إعداد استراتيجيات وطنية لتعافي هذا القطاع بطريقة تدريجية. وأشار ماجد مصلح إلى أن مصر تتابع بطريقة دورية مع المنظمة تطورات الأزمة وتحركات الحكومات المختلفة، كما شاركت من قبل في اجتماع مماثل في لجنة السياحة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأطلقت منظمة السياحة العالمية حملة لدعم العمالة السياحية حول العالم، والتى تتعرض إلى تهديد حقيقى بسبب توقف حركة السياحة والسفر نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت المنظمة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى: "الوضع يهدد عشرات الملايين من الوظائف السياحية، السياحة تحتاج إلى التزامك ودعمك التضامني".

وأضافت المنظمة: "فى أوروبا السياحة تمثل تمثل شريان الحياة للوظائف 407 مليارات دولار أمريكي، فضلا عن 27 مليون وظيفة لا يجب إهماله". ووجهت المنظمة رسالة إلى أورسولا فون رئيس المفوضية الأوروبية "كانت السياحة شريكًا رئيسيًا للتعافي في الماضي، مع التزامك ودعمك، يمكنك الاعتماد علينا مرة أخرى لنصبح أقوى وأفضل.