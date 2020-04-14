شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو بريطانيا يأكدون التزامهم تجاه الأسواق المصرية.. فى أول اجتماع افتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى فى مصر، أن كبار المستثمرين البريطانيين عقدوا أول اجتماع افتراضى لمنتدى المستثمرين، وأنهم أكدوا على التزامهم تجاه الأسواق المصرية.

وكتب السفير، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "عقد كبار المستثمرين البريطانيين أول اجتماع افتراضى لمنتدى المستثمرين، حيث تبادلوا خبراتهم فى التعامل مع الأوضاع المستجدة، وأكدوا من جديد التزامهم تجاه الأسواق المصرية"، مضيفا: "فى هذه الأوقات الصعبة يصبح العمل معًا أكثر أهمية من أى وقت مضى".





وكان آدامز، أشاد إلى التعاون بين مصر والمملكة المتحدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

يشار إلى أن وزير التجارة الدولية البريطانى جريج هاندز، أكد أنه وبعد اتصالات مكثفة مع السفير المصرى لدى لندن طارق عادل، وبالتنسيق مع السفير البريطانى بالقاهرة السير جيفرى آدامز، ستصل شحنة قفازات طبية للعاصمة البريطانية خلال ساعات.

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ووجه هاندز، وهو نائب أيضا عن دائرة تشيلسى وفولهام -حزب المحافظين- الشكر للشعب المصرى على ما يقدمه من خدمة للإنسانية.

وتقدم مصر تلك المساعدات انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة فى مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات.

وفى نفس السياق، أعرب السفير البريطانى فى مصر، السير جيفرى آدامز، عن امتنانه للرئاسة على الرسالة التى بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، متمنياً له الشفاء العاجل، وفقا لبيان من السفارة البريطانية.

فى غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية البريطانى، رون دومينيك راب، عن امتنانه للحكومة المصرية لما أبدته من مرونة وكفاءة فى المساعدة على عودة أكثر من 13 ألف سائح بريطانى خلال الأسبوعين الماضيين.