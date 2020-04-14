شكرا لقرائتكم خبر عن إبداعات طلاب كلية التربية الفنية حلوان لمشروعات النسيج اليدوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم طلاب الفرقة الثانية بكلية التربية الفنية، ضمن خطة الجامعة عن بعد تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، مشروعات لمقرر النسيج اليدوى.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، يهدف المقرر إلى تنمية المهارات الفكرية والفنية والتطبيقية من خلال دراسة الأبعاد الجمالية لتراكيب المنسوجات، وتحقيق قيم تشكيلية وجمالية مثل الملمس والإيقاع فى اللون والترابط فى التكوين من خلال توزيع التقنيات والخامات فى التصميم، ويشمل المقرر جزء نظرى يتمثل فى دراسة التركيب النسجى المبردى، وامتداداته مع دراسة نول المنضدة اليدوى واجزائه ووظيفة كل جزء وطريقة تشغيلة كما يشتمل على جزء نظرى خاص بالخامات النسجية الصناعية التحويلية والتركيبية مثل الصوف الصناعى والحرير الصناعى والنايلون، والجزء العملى ويشمل التركيب النسجى المبردى، وبعض التقنيات النسجية اليدوية مثل السوماك ومقلوب السوماك والوبرة المتصلة والوبرة المقطوعة واللحمة الحرة وغيرها من التقنيات.

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وتنوعت موضوعات الأعمال، فمنها ما هو قائم على دراسة التراث الفرعونى وأخرى تناولت عناصر من الطبيعة بهدف تحقيق قيم تشكيلية متنوعة، وقد استخدم الطلاب خامات منها الأصواف الصناعية والأقطان والخيوط الزخرفية وخيوط الحرير وكذلك الوسائط التشكيلية المتنوعة.

وتم رفع توصيف المقرر ومحتوى المقرر مقسما على أسابيع وإرسال الشرح للتقنيات بأمثلة بملف pdf، وبوربوينت لمحتويات الشرح، والتواصل مع الطلاب عن طريق جروب لكل شعبة على الفيس بوك، وتطبيق زووم والواتس آب، ومن خلال موقع الجامعة بجانب التليفون للطالب الراغب فى الاستعلام بشكل منفصل، فى حالة احتياجه لتوضيح أو شرح طريقة تنفيذ تقنية ما يتم عمل فيديو مصور وإرساله للطالب عبر الجروب حتى يتثنى له الاستمرار فى العمل بدون مشكلات، تحت إشراف الدكتورة هند إسحاق، والدكتورة غادة عبد المنعم محمد، والدكتورة سمر سيد حسن، والدكتورة سماح نبيل، والدكتورة نجوان أنيس، والدكتورة سماح شوقى، والفريق المعاون.