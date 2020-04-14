"معلومات سرية وتحذير للأهالي".. مكافحة الإرهاب تقضي على خلية الأميرية "تسلسل زمني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

في ضربة استباقية للأجهزة الأمنية، وجهت قوات قوات مكافحة الإرهاب، ضربة استباقية للعناصر الإرهابية، وذلك عقب رصدها مجموعة من الإرهابيين داخل شقة سكنية بمنطقة الأميرية، والتي كانت تستعد لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بالبلاد خلال الفترة المقبلة.

ويرصد "الخليج 365" تسلسل زمني للخلية الإرهابية بداية من تحديد موقعها حتى تصفيتها نهائيًا وسيطرة قوات مكافحة الإرهاب عليها.

معلومات سرية

البداية بوصول معلومات سرية إلى أجهزة الأمن، بتواجد مجموعة من العناصر الإرهابية داخل شقة بعزبة شاهين، دائرة قسم شرطة الأميرية، والتي تنوي إحداث مجموعة من العمليات الإرهابية للتأثير على الأوضاع الداخلية للدولة، مستغلين انشغال قوات الأمن وأجهزة الدولة بمكافحة فيروس كورنا المستجد "كوفيد -19".

محاصرة الإرهابيين

بعد فترة وجيزة من رصد الإرهابيين وموقع تجمعهم داخل شقة بدائرة قسم شرطة الأميرية، خرجت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة، والتي تمكنت من محاصرة الشقة المشار إليها.

تبادل إطلاق النار

فور اقتراب قوات الأمن من موقع تمركز الخلية الإرهابية، استشعر الإرهابيون تواجدهم وقاموا بإطلاق النيران صوب عناصر الأمن، وبادلتهم القوة الأمنية إطلاق النيران.

الدفع بقوات العمليات الخاصة

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عقب تزايد إطلاق النيران بين قوات الأمن والإرهابيين، تم الدفع بدعم من قوات العمليات الخاصة، لسرعة السيطرة على الموقف؛ خوفًا على أرواح المواطنين.

مداهمة وكر الإرهابيين

ساعدت قوات العمليات الخاصة والأمن الوطني، وفرق مكافحة الإرهاب، في سرعة مداهمة وكر الإرهابيين قبل تنفيذهم أية عملية إرهابية، ما مكن عناصر الأمن من السيطرة على الموقف بشكل كامل في منطقة الأميرية.

ابتعدوا عن النوافذ

ناشدت قوات الشرطة، المواطنين في الأميرية بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة على الاحتماء بالمنازل، وأخذت مكبرات الصوت في ترديد رسالة تحذير "اببتعدوا عن النوافذ" حيث لخصت هذه الكلمات ما يدور بمنطقة الأميرية.

استشهاد الضابط محمد الحوفي

أسفرت الأحداث عن استشهاد الرائد محمد الحوفي ضابط الأمن الوطني في تبادل إطلاق النار بين القوات والعناصر المتطرفة الإرهابية بالأميرية.

مصرع الإرهابيين

نجحت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية في القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية، وذلك عقب اقتحام الوكر الإرهابي الخاص بهم، بعد توقف إطلاق النيران بين الطرفين.

النائب العام يأمر بالتحقيق

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية.

وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.