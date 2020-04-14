حرب الـ4 ساعات.. ماذا حدث في وكر خلية الأميرية الإرهابية؟ (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
4 ساعات متواصلة، حبس أهالي عزبة شاهين بمنطقة المطرية أنفاسهم، أصوات الرصاص تنخلع لها القلوب، الجميع احتمى بعيدًا عن النوافذ والأبواب بينما يجابه عيون مصر الساهرة "الشرطة" عناصر خلية إرهابية اتخذوا شقة ببرج سكني وكرًا للتخطيط لأعمال عدائية تزامنًا مع احتفالات شم النسيم.
قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية قدمت ملحمة وطنية طوال تلك الساعات، ونجحت في أحكام قبضتها على الموقف، والقضاء على عناصر الخلية الإرهابية، فيما استشهد ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني وأصيب 3 شرطيين.
لم تمر سوى دقائق على وقف إطلاق النار واقتحام الشرطة للوكر الإرهابي حتى أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث.
وذكر النائب العام في بيان له، الثلاثاء، أن فريقا من نيابة أمن الدولة العليا انتقل لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد الضابط محمد فوزي الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.
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