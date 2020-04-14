النائب العام يعلن إصابة 3 شرطيين في حادث الأميرية الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

استشهد الضابط محمد فوزي الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وأصيب آخر وفردي شرطة من ذات القطاع، في تبادل إطلاق نار بينهم وبين قوات مكافحة الإرهاب بمنطقة الأميرية، شرق القاهرة، وفق بيان رسمي صادر عن النائب العام.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، إجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع بحي الأميرية.

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وذكر النائب العام في بيان له اليوم أن فريقا من نيابة أمن الدولة العليا انتقل لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد الضابط محمد فوزي الحوفي بقطاع الأمن الوطني و3 شرطيين آخرين من ذات القطاع.

وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية من اقتحام وكر للإرهابيين بمنطقة الأميرية شرقي القاهرة، ما أسفر عن مصرع جميع العناصر الإرهابية بداخله.

وتوقف تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية احتمت بأحد الأبنية في الأميرية.