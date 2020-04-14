النائب العام يأمر بالتحقيق في حادث خلية الأميرية الإرهابية.. والنيابة تنتقل للمعاينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم الثلاثاء بحي الأميرية، شرق القاهرة.

وذكر النائب العام في بيان له اليوم الثلاثاء، أن فريق من نيابة أمن الدولة العليا انتقل لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد الضابط محمد فوزي الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.

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ولقي عناصر الخلية الإرهابية مصرعهم في تبادل إطلاق نار بينهم وبين قوات مكافحة الإرهاب بمنطقة الأميرية، وفق نبا عاجل لفضائية إكسترا نيوز.

وأفادت الأجهزة الأمنية أن المقدم محمد فوزي الحوفي، ضابط الأمن الوطني، استشهد خلال المواجهات مع المجموعة الإرهابية.

وكانت قوات الشرطة قبل اقتحام وكر الإهابيين والسيطرة على الموقف، ناشدت المواطنين في الأميرية بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة بضرورة الاحتمال بالمنازل