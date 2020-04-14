مصادر: "خلية الأميرية" خططت لتنفيذ عمل إرهابي في أعياد شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قالت مصادر مطلعة إن قوات الشرطة عثرت على أسلحة نارية وعبوات متفجرة داخل وكر الخلية الإرهابية التي تم تصفيتها بمنطقة الأميرية بالقاهرة، الثلاثاء.

وأضافت المصادر أن العناصر الإرهابية كانوا بصدد تجهيز مخطط إرهابي لتنفيذ عملية عدائية تزامنا مع احتفالات "شم النسيم".

واقتحمت قوات مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، الوكر الإرهابي بعد توقف إطلاق النيران بين الطرفين، ومصرع الإرهابيين.

وذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، استشهاد أحد ضباط الأمن الوطني خلال المواجهة بين قوات الأمن والإرهابيين.