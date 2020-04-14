اللقطات الأولى لتبادل إطلاق النار بين الأمن وخلية الأميرية الإرهابية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للحظة إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب في الداخلية، ومجموعة إرهابية في الأميرية شرق القاهرة.
ولقي عناصر الخلية الإرهابية مصرعهم في تبادل إطلاق نار بينهم وبين قوات مكافحة الإرهاب بمنطقة الأميرية، وفق نبا عاجل لفضائية إكسترا نيوز.
وأفادت الأجهزة الأمنية أن المقدم محمد فوزي الحوفي، ضابط الأمن الوطني، استشهد خلال المواجهات مع المجموعة الإرهابية.
وكانت قوات الشرطة قبل اقتحام وكر الإهابيين والسيطرة على الموقف، ناشدت المواطنين في الأميرية بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة بضرورة الاحتمال بالمنازل.
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