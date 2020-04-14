ننشر صورة شهيد الأمن الوطني في مواجهات مع "خلية الأميرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

حصل "الخليج 365"على صورة شهيد الشرطة محمد فوزي الحوفي من قطاع الأمن الوطني إثر تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وعناصر إرهابية بمنطقة الأميرية، مساء الثلاثاء.

واستشهد الحوفي خلال مشاركته في أعمال مكافحة الإرهاب، والتصدي لمجموعة إرهابية بمنطقة الأميرية.

قوات الشرطة نجحت في السيطرة على الموقف بعد تبادل كثيف للرصاص، ما أسفر عن مصرع جميع عناصر الخلية، واستشهاد ضابط.