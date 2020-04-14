"تبادل إطلاق نار في الأميرية وتعطيل مترو الأنفاق".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين بالأميرية.. والداخلية: التزموا منازلكم

تبادلت قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، الثلاثاء، إطلاق النيران مع مجموعة إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة.

وناشدت الشرطة، حسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز"، المواطنين في الأميرية بتوخي الحذر، وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة على الاحتماء بالمنازل.

"ابتعدوا عن النوافذ".. تبادل إطلاق نار بين العمليات الخاصة و"خلية الأميرية"

بثت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية مقطع فيديو يرصد تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ومجموعة إرهابية بمنطقة الأميرية، مساء الثلاثاء.

سيارتا إطفاء تخمدان حريقا بمخلفات بجوار المتحف المصري

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء الثلاثاء، حريقا محدودا بمحيط المتحف المصري بوسط العاصمة.

غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بجوار المتحف المصري بميدان التحرير.

تطورات جديدة في واقعة الطفلة "ساجدة" ضحية تعذيب والدتها بإمبابة

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تطورات جديدة كشفها مدير خط نجدة الطفل بشأن الطفلة ساجدة التي تعرضت للتعذيب على يد والدتها بمنطقة إمبابة مطلع الشهر الجاري.

بائع يثير الذعر ويوقف حركة المترو بمصر القديمة: "عايزين ياخدوا بنتي"

رصدت كاميرات المراقبة بمحطة مترو الانفاق بزهراء مصر القديمة وقاعة قيام بائع بتعطيل حركة المترو بمحطة الزهراء في اتجاه حلوان إلى المرج أمس الأول، إثر مشاجرة مع زوجته وأسرتها حول حضانة طفلتهما.

التحريات في واقعة "تعطيل مترو الزهراء": المتهم سبق اتهامه بسرقة حيوانات

كشفت تحريات المباحث تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة؛ في واقعة ضبط بائع متجول عطل حركة مترو الأنفاق في محطة الزهراء، أنه على خلافات دائمة مع زوجته، بائعة متجولة، حاولت اختطاف ابنته منه بمساعدة أهلها بائعين متجولين أيضًا داخل محطة مترو الزهراء.

بينها جلد ثُعبان وتمساح طبيعي.. ضبط بضائع أجنبية بـ 13مليون جنيه عبر ميناء نويبع

تمكنت إدارة شرطة موانئ نويبع بميناء نويبع البحري من إحباط تهريب كميات من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.

دون خسائر بشرية.. إنقاذ 13 شخصا بعد انهيار جزئي بعقار في المنوفية

أنقذت قوات الحماية المدنية 3 أسُر، عقب حدوث انهيار جزئي بمحل سكنهم بشبين الكوم بالمنوفية دون وقوع إصابات.

تلقى قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا بحدوث انهيار جزئي بأحد المنازل الكائنة دائرة القسم واحتجاز عدد من قاطنيه بالداخل.

وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالمديرية، وتمكنت من إنقاذ 3 أسُر بإجمالى "13" فردا من قاطنى العقار، دون وقوع إصابات.