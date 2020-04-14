محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكنت قوات مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، من اقتحام الوكر الإرهابي في منطقة الأميرية بالقاهرة، بعد توقف إطلاق النيران بين الطرفين، ومصرع الإرهابيين.
وذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبا عاجل لها اليوم الثلاثاء، استشهاد أحد ضباط الأمن الوطني خلال المواجهة بين قوات الأمن والإرهابيين.
وناشدت الشرطة، المواطنين في الأميرية بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة على الاحتماء بالمنازل.
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كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تقضي على خلية الأميرية الإرهابية.. وتوقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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