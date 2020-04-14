الداخلية تقضي على خلية الأميرية الإرهابية.. وتوقف إطلاق النار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت قوات مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، من اقتحام الوكر الإرهابي في منطقة الأميرية بالقاهرة، بعد توقف إطلاق النيران بين الطرفين، ومصرع الإرهابيين.

وذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبا عاجل لها اليوم الثلاثاء، استشهاد أحد ضباط الأمن الوطني خلال المواجهة بين قوات الأمن والإرهابيين.

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وناشدت الشرطة، المواطنين في الأميرية بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة على الاحتماء بالمنازل.

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