مقتل عناصر خلية الأميرية الإرهابية.. واستشهاد ضابط بالأمن الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: نجحت قوات مكافحة الإرهاب في قتل عناصر خلية الأميرية الإرهابية، بعد تبادل إطلاق النار معهم استمر لساعات. وحدث تبادل لإطلاق النيران بين عناصر إرهابية بحى الأميرية وقوات مكافحة الإرهاب، مساء الثلاثاء. وأعلنت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل استشهاد أحد ضباط قطاع الأمن الوطني، مشيرة إلى توقف إطلاق النار.

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