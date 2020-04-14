وزير الإعلام ينعى شهيد الأمن الوطني بالحادث الإرهابي بالأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
نعى وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ببالغ الحزن و الأسي الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي بالأمن الوطني، والذي استشهد إثر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية تحتمي بأحد الأبنية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، وانتهت بتصفية جميع عناصر الخلية الإرهابية.
وقدم هيكل في بيان له الثلاثاء، باسمه وباسم وزارة الدولة للإعلام خالص التعازي لأسرة الشهيد الكريمة، سائلًا الله أن يمنحهم الصبر والسلوان.
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