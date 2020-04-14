مجلس النواب ينعى شهيد الحادث الإرهابي بالأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا ابراهيم:
نعى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وجميع أعضاء المجلس، شهيد الواجب المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي استهشد وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه.
وأكد مجلس النواب فى بيان له، الثلاثاء، أن دم الشهداء الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا، وأن هذه الأفعال الخسيسة إنما تزيد من قوة وتكاتف مؤسسات الدولة في مواجهة إرهاب أسود سعى في الأرض فسادا.
وتابع، ستظل مصر بشعبها وشرطتها وجيشها قادرة على اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره، رحم الله شهيدنا وألهمنا وأهله وذويه صبر المؤمنين.
نجحت قوات مكافحة الإرهاب في قتل عناصر خلية الأميرية الإرهابية، بعد تبادل إطلاق النار معهم استمر لساعات.
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