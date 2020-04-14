محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن قوات الأمن قامت بتمشيط منطقة عزبة شاهين بالأميرية، لضمان عدم وجود بؤر أخرى في المنطقة.
وأضاف في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ"تويتر":"الأمن يعد تقريرا عن العملية لعرضه على وزير الداخلية، في ضوء التحقيقات الجارية حول الحادث".
وتابع:" التحقيقات الأولية تقول إن المجموعة الإرهابية مرتبطة بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية".
وأضاف:"رحم الله شهيد الأمن الوطني الذي استشهد برصاص الإرهابيين والأمن يقضي علي الخليه المكونة من أربعة إرهابيين".
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى بكري: التحقيقات الأولية تؤكد ارتباط خلية الأميرية بجماعة الإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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