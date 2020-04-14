وزير التموين:"ابني في أمريكا بيقولي الكل بيتكلم عن إدارة مصر لأزمة كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المصيلحي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" بقناة صدى البلد، مساء الثلاثاء:"الرئيس السيسي وجه بأهمية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لكافة السلع منذ فترة، وهو ما يمنح طمأنينة في وقت الأزمة"، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية في أزمة فيروس كورونا.

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وأشار إلى أن الدولة قررت تخفيض أعداد العاملين في المؤسسات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن 4% فقط من مصابي كورونا حول العالم يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي.

ونوه إلى أنه تم توفير 2.3 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة، قائلا: "ابنى في أمريكا بيأكدلي أن الجميع هناك يتحدث عن إدارة مصر لأزمة كورونا".

وأشار إلى أن الإجراءات التي تتماشى مع بعض الدول قد لا تكون مفيده في بلاد أخرى، مؤكدا أن الحظر الكامل لن يؤثر على معدلات الإصابة بفيروس كورونا مثلما حدث في نيويورك وإيطاليا والسويد".​