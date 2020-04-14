وزير التموين للمواطنين: لا للتجمعات في شم النسيم.. والأيام المقبلة تتطلب البقاء بالمنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

طالب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بالالتزام بتعليمات الدولة ووزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وأضاف المصيلحي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء،: "لازم كل واحد ياخد باله من نفسه ونسمع تعليمات الحكومة، والتعاون بين الدولة والمواطنين أهم حاجة في الحرب على كورونا".

وأكد أن الوضع الوبائي لكورونا في مصر متوازن، ولكن يجب المزيد من الحذر واتباع الإجراءات اللازمة خلال العشرة أيام المقبلة، والتي تتطلب البقاء في المنزل لمنع تفشي كورونا.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية:"لازم نحافظ على موضوع التجمعات وننفذ التباعدي الاجتماعي، ولا نتجمع ولا نعزم حد في شم النسيم".