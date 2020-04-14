محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمرضى والطواقم الطبية الذين يواجهون فيروس "كورونا" الفطر، إذا وقع عليهم ضرر.
وأوضحت في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الثلاثاء، أن فتوى جواز إفطار المرضى والطواقم الطبية تُبنى على رأي الأطباء في هذه الحالة.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها عقدت اجتماعا مع لجنة طبية وأجمعت أن فيروس "كورونا" لا يؤثر على الصوم.
وأوضحت دار الإفتاء، أن اللجنة الطبية أكدت أن الصوم يقوي المناعة في مواجهة فيروس "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء: إفطار الطواقم الطبية المُتصدين لكورونا مخافة الضرر جائز شرعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.