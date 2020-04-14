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شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لشهيد الشرطة في «واقعة الأميرية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الداخلية استشهاد المقدم فوزي خلال مواجهة نارية بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، مساء الثلاثاء، في منطقة الأميرية بالقاهرة، وتنشر «المصري اليوم» صورة الشهيد.
بدأت الاشتباكات الساعة ٥ مساء الثلاثاء، وتم دعم قوات الأمن في المنطقة بضباط من العمليات الخاصة، ثم بقوات من مكافحة الإرهاب في الداخلية.
وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف، والسيطرة على المبنى الذي يحتمي به الإرهابيون، كما تمكنت من دخول العمارة السكنية، وتصفية جميع العناصر الإرهابية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.