شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل في محطة مترو الشهداء لمتابعة الإجراءات الاحترازية ضد الوباء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير، بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق، بدء مبادرة عدد من رجال الأعمال المصريين الوطنيين لتوزيع 400 ألف كمامة طبية مجانًا على ركاب مترو الأنفاق، حيث تأتي المبادرة في إطار الحرص على التكاتف مع جهود الدولة المصرية للتصدي لمواجهة فيروس كورونا حيث شهد الوزير توزيع الكمامات على عدد كبير من الركاب سواء داخل المحطة أو في عدد من القطارات وكذلك تركيب أجهزة لتعقيم الأيدي في جميع أنحاء المحطة.

وزير النقل يتفقد محطة مترو الشهداء لمتابعة الإجراءات الاحترازية وانتظام حركة القطارات

وبحسب بيان، الثلاثاء، ثمّن الوزير هذه المبادرة الوطنية مشيرًا إلى أن رجال مصر الوطنين دائما في خدمة المواطن المصري، داعيًا المواطنين بارتداء الكمامات وخاصة في وسائل المواصلات، مشيرًا إلى أنه يتابع على مدار الساعة تطهير وتعقيم محطات وقطارات مترو الأنفاق، لافتًا إلى تكثيف أعمال التطهير والتعقيم خاصة مع تزايد عدد الركاب خلال الأيام الماضية والتي زاد فيها عدد ركاب مترو الأنفاق يوميا عن مليون راكب، مشيرًا إلى أن تعليمات القيادة السياسية دائما ترتكز على صحة وسلامة المواطن المصري.

وزير النقل يتفقد محطة مترو الشهداء لمتابعة الإجراءات الاحترازية وانتظام حركة القطارات

كما اطمأن وزير النقل على انتظام حركة تشغيل المترو واتخاذ جميع التدابير التي تسهل تنقل الركاب مؤكدا أنه تعليماته واضحة لقيادات مترو الأنفاق في استمرار الدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب واستمرار التنسيق مع وزارة الداخلية لوصول أخر قطارات الخطوط الثلاثة بعد توقيت الحظر خاصة بعد أن قامت الشركة بتعديل مواعيد قطارات المترو بالخطوط الثلاثة بدءً من الخميس الموافق 9 أبريل 2020 لتتناسب مع قرار تعديل توقيت الحظر والصادر من مجلس الوزراء حيث يقوم أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً، كما أن موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً وأخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءً ومن العتبة 19.45 مساء.

وزير النقل يتفقد محطة مترو الشهداء لمتابعة الإجراءات الاحترازية وانتظام حركة القطارات

وبعدها توجه الوزير إلى محطة مصر للسكك الحديدية للاطمئنان على إجراءات تطهير وتعقيم المحطة حيث وجه الوزير قيادات السكة الحديد باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات على مدار الساعة وبعد انتهاء مدة التشغيل اليومي والمحافظة الدائمة على مستوى متميز من النظافة داخل القطارات وفي المحطات واستمرار بث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.

وزير النقل يتفقد محطة مترو الشهداء لمتابعة الإجراءات الاحترازية وانتظام حركة القطارات