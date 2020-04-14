شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ضابط في تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية استشهاد المقدم فوزي خلال مواجهة نارية بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، مساء الثلاثاء، في منطقة الأميرية بالقاهرة.

بدأت الاشتباكات الساعة ٥ مساء الثلاثاء، وتم دعم قوات الأمن في المنطقة بضباط من العمليات الخاصة، ثم بقوات من مكافحة الإرهاب في الداخلية.

وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف، والسيطرة على المبنى الذي يحتمي به الإرهابيون، كما تمكنت من دخول العمارة السكنية، وتصفية جميع العناصر الإرهابية.