شكرا لقرائتكم خبر عن «مصطفى أبوزيد» رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قرارا بتعيين الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، يذكر أن الشيخ أبوزيد كان رئيسا لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,350

تعافي 514

وفيات 178

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