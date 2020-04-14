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شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الإسكندرية» ورئيس الجامعة يتفقدان المدن الطلابية المجهزة كـ«مستشفيات عزل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه كل من الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، الثلاثاء، مباني المدن الجامعية للتأكد من جاهزيتها للعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.
وقال الكردي في بيان، الثلاثاء، إن الجولة تأتي في إطار تطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة المدن الجامعية، واستخدامها في العزل الصحي للحالات المصابة بفيروس كورونا.
وأشار إلى أنه الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة لرفع كفاءة المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية لاستقبال الحالات التي تحمل المرض، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحت الإشراف الطبي الكامل من وزارة الصحة والسكان، موضحًا أن الجامعة انتهت من تجهيز 9 مبان خاصة بالمدن الطلابية بإجمالي 1964 غرفة مجهزة لاستقبال الحالات التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس «كورونا»، ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة، وتحتاج للعزل فقط، وذلك بهدف عدم الضغط على المستشفيات المختلفة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك فرق طبية بها لمتابعة الحالات التي سيتم تحويلها لها.
وأضاف أنه تم اختيار المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية إلى جانب جامعات القاهرة، وعين شمس، وأسيوط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تعقيم وتطهير المباني، حرصًا من الجامعة على الحفاظ على أرواح المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
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