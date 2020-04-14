شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يعلن غلق حدائق القناطر الخيرية خلال شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، استمرار غلق حدائق القناطر الخيرية والحدائق العامة بالمحافظة خلال أعياد الربيع، وذلك في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهه انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمن ما تتخذه وزارة الموارد المائية والري من إجراءات وتدابير بجميع الهيئات التابعة، وما وجه به الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بضرورة استمرار غلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة خلال الفترة المقبلة، وخصوصًا خلال فترة أعياد الربيع لمنع جميع أشكال الزحام والتكدس ومنعًا لانتشار الفيروس بين المواطنين.

وكلف المحافظ في بيان صحفي الثلاثاء، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة، مؤكدا أنه تم وضع خطة أمنية بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية ورفع حالة الاستنفار الأمني بجميع مدن المحافظة لمنع أي تجمعات خلال فترة أعياد الربيع.

وناشد المحافظ أبناء القليوبية بضرورة عدم التهاون واتخاذ جميع التدابير الاحترازية والتعاون مع أجهزة الدولة ومواصلة أعمال التأهب والاستعداد وحشد الطاقات لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على تكثيف حملات المتابعة والتفتيش بجميع المراكز مع توعية المواطنين لضمان تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات وفض أي تجمعات حرصًا على الصحة العامة وتنفيذ جميع التعليمات الطبية لمجابهه الفيروس.

يذكر أن حدائق القناطر الخيرية التي تصل مساحتها نحو ٥٠٠ فدان كانت تستقبل نحو مليون مواطن خلال الاحتفال بأعياد الربيع.