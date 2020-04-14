شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: أوقفنا الرحلات البحرية للشواطئ والمحميات لمنع تجمعات شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن قرار إيقاف الرحلات البحرية هدفه منع أي زيارات لشواطئ الجزر والمحميات لمنع أي تجمعات ليكون شم النسيم هذا العام بدون احتفالات.

وشدد محافظ البحر الأحمر، على أخذ جميع التدابير الأمنية لمنع استقبال أي مواطن من خارج المحافظة في عطلة شم النسيم. وأن قرار عدم استقبال المواطنين هو إجراء غير تعسفي ولكنه احترازي، وهدفه منع الحفلات الجماعية التي قد تتسبب في انتشار العدوى.

وناشد حنفي سكان المحافظات أو القاهرة بعدم المجئ للبحر الأحمر خلال سم النسيم. وقرر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، تعليق الرحلات البحرية للمراكب السياحية، ويخوت السفاري والمراكب الخاصة، بدءًا من الأحد وحتى إشعار آخر، مشيرًا إلى أن ذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أوضح محافظ البحر الأحمر، أن هذا القرار إجراء استباقي لمنع التجمعات، حيث تشهد هذه الرحلات زحامًا لقضاء يوم شم النسيم، لافتًا إلى أن القرار يشمل أيضًا يخوت السفاري والمراكب الخاصة، حيث لن يتم السماح بخروج أي رحلات بحرية ولحين إشعار آخر، مشيرًا إلى أنه مع بدء انتشار كورونا في مختلف دول العالم، تم تسجيل إصابات به على متن بعض السفن والمراكب، وتم وضع بعضها قيد الحجر الصحي في كل من إيطاليا واليابان والولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا القرار لا ينطبق على العاملين في مجال الصيد بمدن البحر الأحمر، حيث سيتم السماح لمراكب الصيد فقط بمزاولة عملهم بشكل طبيعي.

وشدد المحافظ على استمرار قرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات، مع تشديد عمليات المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية أمن البحر الأحمر خلال عيد شم النسيم، حيث سيتم التطبيق بحسم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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