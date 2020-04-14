شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القليوبية يحذر من استغلال الطلاب وتحصيل مبالغ مالية من الأبحاث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، من التعامل مع أي جهات خارجية لعمل الأبحاث، وناشد جميع أولياء الأمور والطلاب بعدم دفع أي مقابل مادي لأي جهة خارجية أو داخلية لعمل الأبحاث.

وأكد عجلان على أنه سوف يجري اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة والفورية حيال أي معلم أو شخص يثبت تورطه في تحصيل أي مبالغ مالية لعمل الأبحاث أو رفعها أو توجيه الطلاب للتعامل مع جهات خارجية لعمل ورفع الأبحاث المتعلقة بالطلاب.

ووجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة تواصل الطلاب مع معلمي المدرسة للمساعدة في عمل الأبحاث.

وقال عجلان: «إننا جميعًا في خدمة الطالب ونعمل على إنجاح المنظومة التعليمية»، مشيرًا إلى أنه قرر استبعاد مدير مدرسة بإدارة شبرا الخيمة التعليمية لقيامه ببيع الأبحاث التي قررتها وزارة التربية والتعليم للطلاب نظير مبالغ مالية.

كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لعدد من أولياء الأمور وهم مصطفون في ازدحام شديد يدفعون مقابل عمل الأبحاث، مدعين أن من يقوم بتحصيل المبالغ المالية من أولياء الأمور هو مدير مدرسة بشبرا الخيمة.

وجاء بالفيديو المتداول اصطفاف أولياء الأمور، ودفعهم مبالغ للمدير والذي يدعى رضا ويساعده أشرف “كما يشير مصور الفيديو” ويقوم المعلمون بتسجيل أسماء الذين يدفعون تلك المبالغ.

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