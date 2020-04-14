شكرا لقرائتكم خبر عن يبيع الأبحاث للطلاب.. غلق وتشميع «استوديو تصوير» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار استوديو تصوير خلال حملة بمنطقة السعرانية، لقيام مالكه بعمل أبحاث للطلاب بمقابل مادي، وتم إغلاق وتشميع الاستوديو، وتحرير محضر بالواقعة، وتسليم مالك الاستوديوا لقسم شرطة كفر الدوار. ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار عدة حملات للمرور على المكتبات و«الاستوديوهات» بنطاق المدينة لمنع استغلال طلاب المدارس وجمع مبالغ مالية منهم لعمل المشاريع البحثية واستخراج الأكواد لهم، واستغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد للتربح وتحقيق مكاسب مالية. وشدد اللواء مهندس أحمد مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، على نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى بتنفيذ تعليمات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة منع كافة أوجه استغلال المرحلة الحالية التي يعيشها الوطن والإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 2,350

تعافي 514

وفيات 178

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يبيع الأبحاث للطلاب.. غلق وتشميع «استوديو تصوير» في البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.