شكرا لقرائتكم خبر عن بريد المنيا: تسجيل رقم تليفون واحد لأكثر من شخص أبرز مشكلة في صرف منحة الـ500 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ياسر عبدالمنعم محمد، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة بريد المنيا، إن 166 مكتب بريد عملت الثلاثاء، على قدم وساق لصرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى منافذ أخرى موزعة على مراكز ومدن المحافظة التسع، مع مراعاة آليات الصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس مشددًا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة لمنطقة بريد المنيا، في تصريح لـالمصري اليوم«:»إن ما نواجهه فقط أخطاء قد حدثت عفوا من المواطنين، مثل أن يكون اثنان من المستحقين للمنحة سجلوا هو وشخص آخر رقم هاتف محمول واحد، ويأتي الشخصان للصرف، ونجد نحن على «السيستم» المستحق على شخص واحد فقط، ومشكلة أخرى للمواطنين الذين سجلوا أرقام خطأ في بطاقات الرقم القومي«.

أما فتحي أحمد، مدير إدارة العمليات بمنطقة بريد المنيا ومدير إدارة الخزن، أن المنيا تضم قطاع عريض من العمالة الغير منتظمة، حيث أنه من المقرر الصرف 84 ألف مواطن، ونضخ يوميا كميات إضافية لصالح المواطن والتسهيل على من يأتي.

وأكد أن جميع خدمات مكاتب البريد تعمل بالتزامن مع صرف المنحة، ولا تعطيل لأي خدمة في أي من المكاتب.