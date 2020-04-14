شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 5 مصابين من «كورونا» في الإسكندرية.. والحصيلة ترتفع إلى 68 حالة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مستشفى الحجر الصحي في العجمي بالإسكندرية، الثلاثاء، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمى النموذجي، إن إجمالي عدد الحالات التي خرجت من الحجر الصحي بعد تعافيها بلغ 68 حالة حتى الآن.

أضافت «السيد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن جميع المتعافين غادروا إلى منازلهم، ويتم إجراء تحليلين للحالة قبل خروجها من المستشفى واعتبارها متعافية.

أوضحت أن المستشفى مجهز لعزل المصابين ضمن خريطة وزارة الصحة، وتضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 متحرك.

تعافى ٥ حالات جديدة من مصابي "فيروس كورونا" بـ"عزل العجمى"

تعافى ٥ حالات جديدة من مصابي "فيروس كورونا" بـ"عزل العجمى"

تعافى ٥ حالات جديدة من مصابي "فيروس كورونا" بـ"عزل العجمى"